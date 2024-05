Nba, avanzano nei playoff New York Knicks e Indiana Pacers

Doppia festa nella notte Nba. I New York Knicks battono i Philadelphia 76ers 118-115 e continuano la loro avventura nei playoff. Per i Knicks Jalen Brunson mette a referto una doppia doppia con 41 punti e 12 assist. Doppia doppia anche per Josh Hart (16 punti e 14 rimbalzi). A Philadelphia non basta la super prestazione di Joel Embiid autore di una doppia doppia con 39 punti e 13 rimbalzi. Avanti anche gli Indiana Pacers che superano 120-98 i Milwaukee Bucks. Per i Pacers 21 punti di Obi Toppin, 20 di T.J. McConnell e doppia doppia di Tyrese Haliburton con 17 punti e 10 assist. Ai Buks non bastano le prestazioni di Bobby Portis, autore di una doppia doppia con 20 punti e 15 rimbalzi, e Damian Lillard che mette a referto 28 punti. Per Danilo Gallinari solo 1 punto in meno di 4 minuti di gioco.