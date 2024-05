Nba, festa Minnesota: vince gara 1 con un super Edwards

ROMA - Inizia con un exploit di Minnesota sul parquet di Denver la serie valida per la semifinale della Western Conference Nba. I campioni in carica vanno al tappeto in casa con il punteggio di 106-99. La preziosa vittoria dei Timberwolves è firmata da un super Anthony Edwards, autore di 43 punti. In evidenza anche Mike Conley con una doppia doppia da 14 punti e 10 assist. Nikola Jokic segna 32 punti ma non basta ai Nuggets per evitare la sconfitta. Ora per i campioni in carica vietato sbagliare in gara 2, in programma sempre a Denver lunedì.