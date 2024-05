Nba, playoff: Nuggets ancora ko con i Timberwolves, Knicks avanti 1-0 sui Pacers

Campanello d' allarme per i Nuggets campioni in carica della Nba , sconfitti anche in gara 2 della semifinale playoff della Western Conference. Un ko pesante nel risultato e non solo quello contro Minnesota, che si impone 106-80 alla 'Ball Arena' di Denver e indirizza la serie portandosi sul 2-0.

Minnesota passa a Denver e vola sul 2-0

Pur senza Gobert i Timberwolves giocano una grande gara limitando gli avversari e affidandosi alla coppia formata da Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns, entrambi a referto con 27 punti e con il secondo che aggiunge al suo score anche 12 rimbalzi, mentre sono 7 gli assist del primo. In doppia cifra dalla panchina anche Naz Reid e Nickeil Alexander-Walker con un bottino di 14 punti a testa. Tanto basta per mettere al tappeto i campioni in carica, in serata no e adesso chiamati alla reazione. I 20 punti di Gordon e la doppia doppia di Jokic (16 punti e altrettanti rimbalzi, 8 gli assist) non sono sufficienti, anche perché Murray si limita a un contributo di 8 punti e 13 rimbalzi. Dalla panchina arrivano i 13 punti di Holiday, ma Minnesota va sul 2-0 e per Denver diventa sempre più complicato difendere il primo titolo della storia conquistato lo scorso anno.

New York Knicks in vantaggio sugli Indiana Pacers

Nella gara-1 della semifinale della Eastern Conference invece è New York a scattare in avanti sfruttando il fattore campo e imponendosi 121-117 sui Pacers, al termine di un match combattuto che ha avuto in Jalen Brunson un protagonista assoluto. Per lui 43 punti (con 6 rimbalzi e altrettanti assist), ma gira bene l'intero quintetto e vanno tutti in doppia cifra: ne fa 25 DiVincenzo, 24 (con 13 rimbalzi e 8 assist) Hart, quindi 13 a testa Anunoby (9 i rimbalzi) e Hartenstein. Indiana c'è e lotta, cedendo soltanto alla fine con Turner che mette a referto 23 punti, 19 sono quelli di Siakam, 12 per Nesmith e 11 per Nembhard, mentre dalla panchina ne arrivano 18 da McConnell e 12 da Toppin. Knicks in vantaggio: 1-0.

Playoff Nba: la situazione

Semifinali Eastern Conference: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 0-0; New York Knicks-Indiana Pacers 1-0.

Semifinali Western Conference: Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 0-0; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 0-2.

Nba, è Wembanyama il 'Rookie' dell'anno

Victor Wembanyama intanto è stato eletto 'matricola dell'anno' della Nba. La stella dei San Antonio Spurs ha vinto il premio Rookie of the Year 2024, prima volta per un cestista francese. Il ventenne di 2,24 metri d'altezza ha messo a segno una media di 21,4 punti, 10,6 rimbalzi, 3,9 assist, 3,6 stoppate e 1,2 palle recuperate a partita nella sua impressionante stagione d'esordio.