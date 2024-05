Nba, playoff: Boston e Oklahoma partono con il piede giusto

Punteggi gemelli

Le due migliori squadre della regular season spazzano via le rivali con risultati praticamente in fotocopia, 120-95 per i Celtics sui Cavaliers e 117-95 per i Thunder sui Mavericks. Nella sfida di Boston, Cleveland non si porta mai avanti per tutto il match e finisce per essere travolta dalla regolarità al tiro di Brown e White. Oklahoma impiega invece un quarto e mezzo per prendere il largo contro Dallas, tradita dai Doncic e Irving, che si adeguano al grigiore generale di una squadra con percentuali di tiro inferiori al 40%.