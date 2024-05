Shaq O'Neal e il goat del basket: "C'è un nome che manca sempre..."

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Non solo Michael Jordan e LeBron James , quando si parla di goat del basket non può mancare il nome di un altro immenso giocatore, portato via troppo presto da un crudele destino, che il suo amico e compagno di squadra Shaquille Shaq O'Neal pretende non venga mai dimenticato, quello di Kobe Bryant .

Kobe come una Mercedes

Nella sua discussione sui goat della palla a spicchi con JJ Reddick, attualmente analista di punta dell'Nba, il leggendario centro dei Lakers, che insieme al 'Black Mamba' ha festeggiato tre anelli, non ha voluto sentire scuse: "Quando si parla dei migliori, c'è sempre un nome che non viene fatto... ma che invece dovrebbe essere incluso a pieno titolo nella discussione. Kobe non può essere escluso, è come se parlando delle migliori auto di lusso in circolazione ti limitassi alla Lexus e la Bremer? E la Mercedes? Mike, LeBron e Kobe, poi si può iniziare a ragionare".