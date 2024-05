Nba, New York batte Indiana e vola sul 2-0: decisivo Brunson

Nonostante i tanti infortuni, (Julius Randle, Bojan Bogdanovic, Mitchell Robinson e OG Anunoby, ko nel corso dell'ultima sfida) New York si impone su Indiana nella gara -2 dei play off del campionato Nba, portando il parziale sul 2-0. I Knight battono 130-121 i Pacers , trascinati da Jalen Brunson, rientrato in campo solo nel secondo tempo e decisivo nel finale.

Brunson decisivo: i numeri della gara

"Non sapevamo se sarebbe stato in grado di tornare o meno, ma abbiamo trovato un modo per assicurarci che lo facesse", ha commentato l'allenatore dei Knicks Tom Thibodeau a fine partita. Brunson ha chiuso con 29 punti e cinque assist, Donte DiVincenzo e OG Anunoby con 28 punti ciascun. Ai Pacers non è bastata la buona prestazione di Tyrese Haliburton, autore di 34 punti.