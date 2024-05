Nba, playoff: Cleveland sorprende Boston. Doncic trascina Dallas

BOSTON (STATI UNITI) - Vittorie esterne per Cleveland e Dallas nei playoff Nba . Le due franchigie pareggiano i conti contro Boston e Oklahoma portando le serie sul risultato di 1-1 . I Cavaliers sorprendono i Celtics al TD Garden con un clamoroso 118-94 : decisivi i 29 punti di Mitchell . Bene anche la coppia LeVert-Mobley , autori di 21 punti a testa. Ai padroni di casa non bastano invece i 25 punti di Tatum , i 19 di Brown e i 13 di Pritchard . Ora la serie si sposta in Ohio : gara 3 è in programma il 12 maggio.

Nba, Doncic trascina Dallas: Oklahoma ko

Nell'altro match dei playoff disputato nella notte Nba, spicca il successo esterno dei Dallas Mavericks che espugnano 119-110 il parquet degli Oklahoma City Thunder. Gli ospiti vincono il match e ristabiliscono l'equilibrio nella serie grazie alla doppia doppia da urlo (29 punti e 10 rimbalzi) della stella Luka Doncic. Decisivo per i Mavericks è stato anche Washington: l'esterno arrivato lo scorso febbraio ha segnato 29 punti e catturato 11 rimbalzi. Bene anche Kyrie Irving: l'ex Nets e Celtics ha messo a referto solo nove punti ma ha offerto 11 assist. Ai padroni di casa non è invece sufficiente per vincere la prova monstre di Gilgeous-Alexander: il canadese sale in cattedra mettendo a referto 33 punti, 12 rimbalzi e otto assist. Inutili anche i 20 punti di Williams. Domani, sabato 11 maggio, la serie si sposta in Texas per l'attesa gara 3.