Nba, Jokic trascina i Nuggets: i campioni in carica accorciano su Minnesota

Dopo due sconfitte casalinghe consecutive, i Denver Nuggets, campioni in carica della NBA, si impongono in trasferta sui Minnesota Timberwolvews, con il punteggio di 117-90 e riducono le distanze nelle semifinali della Western Conference. 24 punti per Nikola Jokic (MVP Nba) e per Jamal Murray. Jokic ha aggiunto 14 rimbalzi e nove assist per la sua squadra. Denver avrà l'occasione di pareggiare i conti domenica, a Minneapolis.