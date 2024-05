Nba, Nuggets e Indiana riportano la serie playoff in equilibrio

NEW YORK (Usa) - Tutto in equilibrio nelle semifinali dell’Nba. Nella notte italiana i Denver Nuggets trovano un successo fondamentale contro i Minnesota Timberwolves: vittoria in trasferta della formazione di Nikola Jokic che mette a referto 35 punti: il punteggio finale di 115-107 riporta la serie sul 2-2 e restituisce alla formazione di Denver rinnovate ambizioni per il successo finale.