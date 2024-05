Nba, Jokic show contro Minnesota. New York domina Indiana

Nikola Jokic show . Il talento serbo chiude un'altra partita con numeri incredibili : 40 punti, 13 assist e zero palle perse. I campioni in carica dei Denver Nuggets battono così con il punteggio di 112-97 i Minnesota Timberwolves portandosi sul 3-2 nella serie.

Nba, New York non sbaglia

New York domina Indiana e rifila loro 30 punti di scarto, spinta dai 44 di un inarrestabile Jalen Brunson e 20 rimbalzi offensivi di squadra. La squadra di Tom Thibodeau è ora a una sola vittoria dalle prime finali di conference dal 2000. Dopo la larga vittoria dei Pacers in gara-4, i Knicks rispondono a tono e rifilano 30 punti di scarto agli avversari, dominandoli dalla fine del primo quarto in poi senza mai mettere in discussione il vantaggio nella serie. Un parziale di 11-0 permette ai padroni di casa di prendere il controllo del match e non si voltano più indietro. 121-91 il risultato finale, con la serie sul 3-2.