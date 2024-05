Playoff Nba, Edwards show: Minnesota travolge Denver. Si va a gara 7!

MINNEAPOLIS (STATI UNITI) - Minnesota travolge Denver in gara 6 dei playoff Nba e si assicura la 'bella' sul parquet dei campioni in carica. Dopo i due successi dei Wolves in Colorado e la rimonta dei Nuggets, al 'Target Center' di Minneapolis arriva la controrisposta di Anthony Edwards e compagni, che travolgono i Nuggets con un clamoroso 115-70. La serie si sposta ora alla 'Ball Arena' dove domenica 19 maggio va in scena la sfida decisiva: in palio la finale di Western Conference contro la vincente del confronto tra Oklahoma e Dallas.