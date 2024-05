Playoff Nba, Pacers ancora vivi: battuti i Knicks, si va a gara-7

I Boston Celtics dovranno ancora aspettare per conoscere il nome dell'avversaria da sfidare nella finale dei playoff della Eastern Conference. Gli Indiana Pacers si confermano infatti insuperabili sul parquet amico e si aggiudicano la sesta gara interna di questa post-season superando i New York Knicks per 116-103 .

Ai Knicks non basta Brunson: Pacers ancora vivi

Un successo, quello in gara-6, che porta la semifinale in perfetta parità (3-3) in attesa della 'bella' in programma domenica 19 maggio. Al quintetto della 'Grande Mela' non bastano i 31 punti di Brunson (top-scorer della serata nonostante 11 tiri liberi di fila sbagliati), e qualche apprensione per Hart (uscito con problemi addominali), mentre tra i padroni di casa ne timbra 25 Siakam. Nelle semifinali di Western Conference invece, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves sono sul 3-3, mentre i Dallas Mavericks conducono 3-2 sugli Oklahoma City Thunder.

Playoff Nba: risultati e calendario

Eastern Conference:

Primo turno: Boston Celtics-Miami Heat 4-1; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 4-3; Indiana Pacers Milwaukee Bucks 4-2; Philadelphia 76ers-New York Knicks 2-4. Semifinali: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 4-1; Indiana Pacers-New York Knicks 116-103 (3-3, gara 7 il 19/05).

Western Conference:

Primo turno: New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 0-4; Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 4-2; Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 1-4; Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 0-4. Semifinali: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 19/05 (3-3); Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 19/05 (3-2).