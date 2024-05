Nba, Dallas vola in finale: Doncic super, Oklahoma City ko

ROMA - Dallas vince gara 6 e vola in finale della Western Conference dei play-off Nba. I Mavericks si sono imposti con il punteggio di 117 a 116 concludendo quindi la serie della semifinale con Oklahoma City Thunder per 4-2. Dallas nuovamente in finale per la seconda volta negli ultimi tre anni.E pensare che il primo tempo di gara 6 si era chiuso con i padroni di casa sotto di 16 punti. Decisivi alla fine i liberi di PJ Washington a due secondi dalla sirena. Luka Doncic ha messo a referto 29 punti, realizzando la quarta tripla doppia dei suoi playoff con 10 punti e 10 rimbalzi. Kyrie Irving chiude a 22 punti e realizza la tripla fondamentale per il sorpasso a 3 minuti dalla fine. Per Oklahoma il protagonista è Gilgeous-Alexander che mette la sua personale firma con 36 punti e otto assist. In finale di Western Conference Dallas sfiderà la vincente della serie Nuggets-Timberwolves