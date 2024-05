Playoff Nba, clamorosa rimonta di Minnesota: Nuggets fuori. Passano i Pacers

Nei playoff di Nba pazzesca rimonta dei Minnesota Timberwolves che in gara 7 delle semifinali della Western Conference recupera 20 punti di svantaggio nella ripresa ed elimina i campioni in carica dei Denver Nuggets (98-90). I Minnesota firmano la più grande rimonta nella storia delle gare-7: decisivi i 23 punti di Towns e McDaniels mentre ai Nuggets non bastano i 69 punti della coppia Jokic-Murray. I Minnesota se la vedranno con i Dallas Mavericks. L’eliminazione di Denver significa che per il sesto anno consecutivo ci sarà una nuova squadra campione Nba, da incoronare tra le rimanenti Boston e Indiana a Est e Minnesota contro Dallas a Ovest.

Gli Indiana Pacers piegano i Knicks

Vittoria in trasferta in gara 7 anche per gli Indiana Pacers che piegano i New York Knicks 130-109 e raggiungono i Boston Celtics in Eastern Conference. I Pacers tirano con un 67% dal campo e 54% da tre, mandando tutto il quintetto in doppia cifra. Tyrese Haliburton chiude con 26 punti, 6 assist e 6/12 da tre spingendo la propria squadra quando i Knicks provano a rientrare in partita. Le finals cominceranno nella notte tra 6 e 7 giugno. Le finali di Conference scattano invece nella notte tra martedì e mercoledì con gara-1 tra Celtics e Pacers.