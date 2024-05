Playoff Nba, Tatum e Brown trascinano Boston: Indiana ko all'overtime

BOSTON (STATI UNITI) - Emozioni a non finire al 'TD Garden' in gara 1 della finale di Eastern Conference Nba tra Boston e Indiana. I Celtics si portano sull'1-0 nella serie grazie al successo per 133-128 maturato dopo un overtime. Decisiva la prestazione di Jaylen Brown che ha acciuffato il 117-117 con un tiro da tre punti a 6 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Prestazione monstre del solito Jayson Tatum a referto con una doppia doppia da 36 punti (di cui 10 nei supplementari) e 12 rimbalzi. Bene anche Jrue Holiday, con 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist a referto.