Nba, Dallas supera Minnesota nella prima sfida della serie

NEW YORK (Usa) - Le finali della Western Conference regalano immediatamente una sorpresa con il successo in trasferta dei Mavericks che battono in Gara-1 i Minnesota Timberwolves. La sfida è molto equilibrata e si decide soltanto in dirittura d’arrivo quando Doncic e Irving marcano la differenza: il primo segna 33 punti arricchendo il proprio score personale con 6 rimbalzi, 8 assist e 3 recuperi, il secondo mette a referto 30 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Dall’altra parte, Il migliore realizzatore di Minnesota è ancora una volta Jaden McDaniels che firma 24 punti.