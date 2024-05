Nba, playoff: Boston sul 2-0, Indiana ko e Haliburton infortunato

I Boston Celtics dominano e vincono anche gara-2, per 126-110, portando la serie sul 2-0 nei confronti degli Indiana Pacers nelle finali della Eastern Conference della Nba. Grande protagonista della sfida Jaylen Brown con i suoi 40 punti, ma sono andati in doppia cifra anche Derrick White e Jayson Tatum, con 23 punti a testa. Bene anche Jrue Holiday, in doppia doppia con 15 punti e 10 assist.

Pacers ko, Haliburton infortunato

Sconfitta e ansia per i Pacers, che hanno subito anche l'infortunio di Tyrese Haliburton nel corso del terzo tempo. Il giocatore che farà parte del 'Dream Team' Usa ai Giochi di Parigi è stato costretto a uscire per problemi muscolari nella zona posteriore della coscia, e ora non è certa la sua presenza per i prossimi impegni. Gara-3 è in programma a Indianapolis quando in Italia sarà la notte fra sabato e domenica.