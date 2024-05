Nba, i Boston Celtics vedono le Finals: sono avanti 3-0 su Indiana

NEW YORK (Usa) - Una vittoria preziosa, in rimonta, che certifica le ambizioni di Boston. I Celtics vedono le Finals dopo il successo ottenuto contro Indiana per 114-111 . Un’affermazione che vale un parziale di 3-0 nella sfida dei play-off , un risultato che le permette di avere più di un piede nella finale Nba . I Pacers erano riusciti a prendere il controllo della partita, portandosi in vantaggio fino a 18 punti nel secondo e terzo quarto.

La rimonta dei Celtics

Il successo di Boston è arrivato in rimonta, sfruttando un recupero decisivo di Jrue Holiday avvenuto pochi secondi prima della sirena. Lo stesso Holiday era già riuscito a infondere coraggio ai propri compagni riportando Boston in vantaggio a 38" dalla fine. I Boston Celtics inseguono l'anello scudetto dal 2008. Nel 2022 sono stati battuti dai Golden State Warriors nella finale NBA del 2022, mentre al termine della scorsa stagione hanno perso la finale della Eastern Conference contro Miami. Lunedì è in programma gara 4 a Indianapolis. Nelle finali della West Conference, Dallas conduce la serie per 2-0 contro Minnesota: oggi in Texas è in programma gara 3.