Nba, Doncic show: Dallas piega Minnesota, Finals a un passo!

DALLAS (STATI UNITI) - Nba Finals a un passo per Dallas . Con il terzo successo su tre partite contro Minnesota , i Mavericks si avvicinano all'ultimo atto della stagione con un unico obiettivo: ripetere l' anno di grazia 2011 quando vinsero il primo anello della loro storia trascinati, nella finalissima con Miami , da un immenso Dirk Nowitzki . Stavolta Luka Doncic e compagni si avvicinano al traguardo vincendo 116-107 con i Timbewolves , portandosi 3-0 nella serie a Ovest . Mattatori dell'incontro l' ex Real Madrid e Kyrie Irving , entrambi autori di 33 punti . Tra le fila dei padroni di casa spiccano anche i 16 punti di Washington e gli 11 di Derrick Jones .

Nba, Minnesota ko: non basta Edwards

Tra le fila dei Timberwolves, Anthony Edwards ha realizzato 26 punti, oltre a nove rimbalzi e ad altrettanti assist: una partita di alto livello che però non è bastata per riaprire la contesa. Bene anche Mike Conley (16 punti), 15 per Jaden McDaniels e la doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi per Karl-Anthony Towns.