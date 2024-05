Playoff Nba, Minnesota vince a Dallas e accorcia sul 3-1

I Minnesota Timberwolves battono un colpo importante. Infatti, hanno messo sotto i Dallas Mavericks (105-100) in Texas e ora sono sotto 3-1 nella finale della NBA Western Conference. I Mavericks rimangono comunque i grandi favoriti per raggiungere in finale Boston, che ha travolto Indiana 4-0. Mai una squadra è riuscita a ribaltare una serie di playoff Nba dopo essere stata sotto 3-0. Per sognare un'impresa del genere, Minnesota dovrà mantenere viva la fiamma giovedì in casa propria, dove è obbligata al successo.