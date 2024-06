Nba in lutto: morto Jerry West, leggenda dei Los Angeles Lakers

LOS ANGELES (USA) - Lutto nella Nba per la morte a 86 anni di Jerry West, leggenda dei Lakers, la cui silhouette è stata immortalata nel logo della Nba. West, terzo giocatore della storia a toccare quota 25 mila punti nella lega americana, è stato un 'All Star' in ogni anno della sua carriera e ha giocato con i Lakers nove finali Nba, vincendo però l'Anello solo in un'occasione, nella stagione 1971-72.