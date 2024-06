Nba, finale playoff: Boston cala il tris a Dallas in gara 3 e vede il 18° anello

Boston passa a Dallas e vola sul 3-0: titolo Nba a un passo

Arrivati fino al +21 all'inizio dell'ultimo quarto, i Celtics subiscono una strepitosa rimonta dei Mavericks che tornano così in partita, per cedere però nel finale sotto i colpi di Tatum (31 punti) e Brown (30) complice anche il sesto fallo di un nervoso Doncic, costretto così a uscire nella fase decisiva del match. E non bastano i 35 punti di Irving a Dallas per evitare il terzo successo di Boston, che anche senza Porzingis volano sul 3-0 nella serie centrando la decima vittoria di fila: ne basterà un'altra per prendersi il 18° anello della storia (l'ultimo è del 2008).

La storia è con i Celtics: ai Mavs serve un'impresa

È la seconda volta che Boston si trova sul 3-0 in una finale Nba dopo quella contro i Los Angeles Lakers nel 1959 e allora la chiuse in gara 4. Ci riproverò nella notte di domani (14 giugno), ancora all'American Airlines Center, contro una Dallas che non ha niente da perdere ma con il peso delle statistiche nettamente a favore dei Celtics: nessuna delle 156 squadre che si è ritrovata sotto 3-0 in una serie di playoff Nba è mai riuscita a ribaltare la situazione.

Nba, finale playoff: la situazione

GARA 1 - Boston Celtics-Dallas Mavericks 107-89 (1-0)

GARA 2 - Boston Celtics-Dallas Mavericks 105-98 (2-0)

GARA 3 - Dallas Mavericks-Boston Celtics 99-106 (0-3)

GARA 4 - Dallas Mavericks-Boston Celtics (14 giugno)

EV. GARA 5 - Boston Celtics-Dallas Mavericks (17 giugno)

EV. GARA 6 - Dallas Mavericks-Boston Celtics (20 giugno)

EV. GARA 7 - Boston Celtics-Dallas Mavericks (23 giugno)