Draft Nba, il francese Risacher prima scelta 2024: va ad Atlanta

È tempo di draft per l' Nba in vista della prossima stagione del basket americano. Il francese Zaccharie Risacher è stato la prima scelta del 2024, appannaggio degli Atlanta Hawks , nel draft che si è svolto nella notte italiana. Nel 2023 la prima scelta fu l'altro francese Victor Wembanyama , ingaggiato dai San Antonio Spurs . Risacher è un'ala di 19 anni, è alto 2,06 metri e si unisce a una squadra già competitiva. Nell'ultima stagione ha giocato in patria, nel J.L. Bourg-en-Bresse , arrivato in finale di Eurocup . È figlio di un ex cestista, Stephane Risacher, medaglia d'argento con la nazionale francese alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. La seconda scelta è stato Alexandre Sarr per i Washington Wizards seguito da Reed Sheppard per i Rockets.

Draft 2024, le scelte del primo giro

1. Atlanta Hawks - Zacharie Risacher

2. Washington Wizards - Alexandre Sarr

3. Houston Rockets (via Brooklyn Nets) - Reed Sheppard

4. San Antonio Spurs - Stephon Castle

5. Detroit Pistons - Ron Holland

6. Charlotte Hornets - Tidjane Salaun

7. Portland Trail Blazers - Donovan Clingan

8. San Antonio Spurs (via Toronto/Minnesota) - Rob Dillingham

9. Memphis Grizzlies - Zach Edey

10. Utah Jazz - Cody Williams

11. Chicago Bulls - Matas Buzelis

12. Oklahoma City Thunder (via Houston Rockets) - Nikola Topic

13. Sacramento Kings - Devin Carter

14. Portland Trail Blazers (via Warriors/Widzards) - Carlton Carrington

15. Miami Heat - Kel'el Ware

16. Philadelphia 76ers - Jared McCain

17. Los Angeles Lakers - Dalton Knecht

18. Orlando Magic - Tristan Da Silva

19. Toronto Raptors (via Pacers) - Ja'Kobe Walter

20. Cleveland Cavaliers - Jaylon Tyson

21. New Orleans Pelicans (via Bucks) - Yves Missi

22. Phoenix Suns (via Denver Nuggets) - DaRon Holmes II

23. Milwaukee Bucks (via Pelicans) - AJ Johnson

24. New York Knicks (via Mavericks) - Kyshawn George

25. New York Knicks - Pacôme Dadiet

26. Washington Wizards (via Clippers) - Dillon Jones

27. Minnesota Timberwolves - Terrence Shannon Jr.

28. Denver Nuggets - Ryan Dunn

29. Utah Jazz (via Thunder) - Isaiah Collier

30. Boston Celtics - Baylor Scheierman