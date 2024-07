Tatum, il rinnovo shock con i Boston Celtics: la cifra da record è impressionante

Jayson Tatum è stato fondamentale per la conquista delle Finals da parte dei Boston Celtics. Il giocatore, a fine stagione, ha firmato un nuovo contratto con delle cifre impressionanti, che segnano un record per l'Nba. Tatum, infatti, ha accettato il prolungamento dell'accordo per cinque anni e incasserà 314 milioni di dollari. Si tratta del più pesante ingaggio nella storia del basket a stelle e strisce.