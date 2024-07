Bronny James risponde alle critiche: "Pronto a sopportare la pressione"

"Sono pronto a sopportare la pressione". Bronny James, figlio di LeBron, si è unito ai Los Angeles Lakers e giocherà al fianco del padre. Il 19enne è stato scelto come 55mo draft la scorsa settimana. "La pressione è ancora più forte, questo è certo", ha detto al centro di allenamento dei Lakers a El Segundo. Per la prima, nella storia della lega nordamericana, andrà in scena il duo padre-figlio. "Ho visto sui social media giudizi secondo i quali non meriterei questa opportunità. Ma ho sempre affrontato questo tipo di cose, quindi nulla di nuovo. Un po' più grandi, certo. Ma me la caverò".