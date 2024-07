Bronny James esordio con i Lakers nella Summer League

SAN FRANCISCO (Usa) - Generazione di fenomeni. Il figlio di LeBron James, Bronny, ha debuttato con i Los Angeles Lakers in un torneo della Summer League. Il diciannovenne ha esordito a San Francisco come playmaker nella prima sfida del California Classic, un torneo di preparazione alla prossima Nba, in cui gli ultimi acquisti del roster si inseriscono nelle loro nuove squadre che nell’occasione di questi tornei si presentano senza i giocatori più affermati.