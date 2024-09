Nba in lutto: Dikembe Mutombo morto a 58 anni per un tumore al cervello

Lutto nel mondo Nba, che piange la scomparsa di Dikembe Mutombo , ex cestista della Repubblica Democratica del Congo con cittadinanza statunitense. Ad annunciarlo la stessa lega di pallacanestro professionistica del Nord America in un post suoi propri profili social.

Morto Kitembe Mutombo, la nota della Nba

"L'ambasciatore globale NBA e membro della Naismith Basketball Hall of Fame Dikembe Mutombo - si legge nella nota pubblicata dalla Nba - è mancato oggi all'età di 58 anni per un tumore al cervello. Era circondato dalla sua famiglia". Questo invece il ricordo del commissioner Adam Silver: "Sul campo è stato uno dei più grandi stoppatori e difensori nella storia Nba. Fuori metteva tutto il suo cuore e la sua anima nell'aiutare gli altri". Primo ambasciatore globale Nba, Mutombo "si è sempre messo a disposizione negli anni per i nostri eventi, con il suo sorriso contagioso, la sua voce profonda e rimbombante e il suo caratteristico movimento del dito che lo ha reso caro ai fan del basket di ogni generazione".

Stella della Nba dal 1991 al 2009: chi era Kitembe Mutombo

Considerato uno dei migliori difensori nella storia della pallacanestro, il congolese è stato nominato per quattro volte difensore dell'anno in Nba, dove ha giocato dal 1991 al 2009 vestendo le maglie dei Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76/ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Celebre il suo motto 'Not in my house' che ripeteva dopo una stoppata alzando l'indice della mano verso gli avversari e verso il pubblico.