Nba, Gallinari cerca squadra per battere un nuovo record

Gallinari cerca una nuova squadra

Danilo Gallinari ha concluso lo scorso campionato con la maglia Milwaukee Bucks e oggi è ancora senza contratto, ma fa capire che vorrebbe essere ancora protagonista nel campionato Nba. “È difficile - sottolinea - nel campionato Nba la durata media di una carriera non arriva a 5 anni: il ricambio è molto veloce, ogni anno arrivano nuovi giocatori, restare nella lega è complicato. Bisogna essere bravi, e bisogna sapersi comportare, capire qual è il proprio ruolo, talvolta accettare anche ruoli che non piacciono. Io sono contento della mia carriera, ma spero di organizzarmi per affrontare la mia stagione diciassettesima stagione in Nba. Qualora non dovessi riuscirci, non so ancora cosa farò in futuro, di sicuro non farò l’allenatore”.