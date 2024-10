Nba, i Lakers battono Milwaukee in preseason. Si ritira Danny Green

I Los Angeles Lakers ottengono il primo successo nella preseason Nba, sconfiggendo Milwaukee per 107-102 con 14 punti di Hachimura e 11 a testa per Davis e LeBron James. Il figlio Bronny, che ha giocato sei minuti, è rimasto a secco. Grande prestazione per Antentokounmpo , che colleziona 20 punti, 7 rimbalzi, due assist e due stoppate: una delle quali su LeBron, diventata virale sul web.

Ufficiale il ritiro di Danny Green

Klay Thompson debutta con i Mavericks, che vengono battuti 107-102 da Utah. Tra i Jazz si esalta Markkanen (26 punti). Vittorie per Charlotte (su Memphis), Indiana (che batte Cleveland) e per Oklahoma City (117-89 sui New Zealand Breakers). Ufficiale, dopo quindici stagioni in Nba, il ritiro di Danny Green, uno dei quattro giocatori ad aver vinto il titolo con tre squadre diverse (San Antonio Spurs 2014, Toronto Raptors 2019 e Lakers 2020).