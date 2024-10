Nba, Boston, New York e Golden State brillano nella preseason

Divertimento e schemi che già funzionano. La preseason dell'Nba è entrata nel vivo e le squadre si stranno avvicinando al via della nuova annata del grande basket americano. Nella notte si sono disputate cinque partite di livello: i campioni in carica Boston Celtics superano i Toronto Raptors per 115-111, i Golden State Warriors hanno la meglio sui Detroit Pistons per 111-93 (3 punti in 10 minuti per l'azzurro Fontecchio), i New York Knicks battono i Minnesota Timberwolves 115-110.