Boston Celtics, Tatum non basta: prima sconfitta nella preseason

I Boston Celtics cadono per la prima volta in preseason. I campioni in carica dell'Nba, dopo 4 vittorie su 4, perdono per 119-118 contro Raptors nonostante 24 punti di Tatum e 23 di White. Dick (27 punti) e Barnes (26 punti) i migliori nelle fila di Toronto. Due le squadre ancora imbattute: New York (111-105 contro Charlotte) e Golden State, al quinto successo di fila. Dopo aver guidato gli Usa all'oro olimpico a Parigi, Curry e James tornano avversari: 16 punti e 6 assist per il primo, solo 6 punti per il Prescelto, con i Warriors che battono i Lakers (24 punti e 12 rimbalzi Davis) per 111-97. Nove minuti in campo per Bronny James, figlio di LeBron, che mette a referto due punti con 1/5 dal campo.