Nba, preseason: Lakers ko con Golden State, ma brilla Bronny James

Nba, le sfide preseason: brilla il figlio di LeBron James

A riposo stavolta LeBron e Curry, finalmente convincente Bronny James, il figlio del 'Prescelto', a referto con 17 punti, 4 rimbalzi, 3 palle recuperate e una stoppata in 35 minuti. Ancora zero vittorie invece per Cleveland, battuta all'overtime da Chicago (139-137) nonostante i 25 punti di Allen, i 23 di Garlanda e i 22 di Mitchell. Per i Bulls 7 giocatori in doppia cifra, compreso Lonzo Ball (11 punti) che prosegua sulla via del recupero dopo il lunghissimo stop. Memphis (17 punti per Morant e 19 per Bane) cede 114-109 a Miami, i 32 punti di Johnson non bastano ai Nets (vince Toronto 116-112), Banchero (21 punti) guida Orlando al successo su Philadelphia (114-99) sempre priva di Embiid e George. Male Utah, travolta 124-86 da Portland.