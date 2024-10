Nba, LeBron e Bronny James riscrivono la storia: in campo insieme

Un momento storico vissuto nella prima gara della nuova stagione Nba: per la prima volta un padre e un figlio hanno giocato insieme nella massima serie professionistica statunitense. LeBron James e Bronny James sono scesi in campo contemporaneamente nel corso del della sfida trai Lakers e Minnesota . Bronny è entrato sul terreno di gioco a quattro minuti dalla fine del secondo quarto, quando il padre aveva già accumulato tredici minuti. LeBron James è il miglior marcatore della storia dell'Nba, mentre suo figlio.

James e Bronny in campo

Il figlio è stato scelto al secondo giro dai Lakers la scorsa estate. “Sei pronto? Vedi l'intensità, vero? Gioca senza pensieri, però”, ha detto il padre al figlio in panchina prima della partita. "Non preoccuparti degli errori, esci e impegnati". I due hanno giocato insieme due minuti e mezzo: James ha messo a segno una schiacciata, Bronny ha collezionato un rimbalzo ed ha tentato un tiro da tre punti. Quando è stato richiamato in panchina, a 1:19 dalla fine del secondo quarto, ha ricevuto un'ovazione dal pubblico.