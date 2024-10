Nba, sconfitta per i Detroit di Fontecchio. Lakers travolgenti: Suns ko

WASHINGTON (STATI UNITI) - Sono solo cinque i punti messi a referto da Simone Fontecchio , con 2 rimbalzi, in venti minuti di gioco nella sconfitta di Detroit contro Cleveland ( 113-101 ), a cui non basta i 33 punti di Cunningham e i 22 di Ivey. Nelle altre gare della regular season di Nba i Lakers rimontano da un passivo di 22 punti contro Phoenix , che si arrende 123-116 nonostante i 30 punti di Durant e i 23 di Booker . Tra i gialloviola spiccano i 35 punti di Davis con 8 rimbalzi e 4 assist, bene anche Reaves con 26 punti e LeBron James con 21 punti.

Nba, vince Golden State. Milwaukee ko

Nelle altre gare della notte oltreoceano spicca il successo di Golden State che travolge Utah 127-86 con Hield ancora protagonista con 27 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Vince anche New Orleans, 105-103 contro Portland: Ingram trascina i Pelicans con 21 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Ai Blazers non bastano invece i 34 punti di Grant e i 24 di Simons. Milwaukee cade a sorpresa contro Chicago (133-122) nonostante la doppia doppia di Antetokounmpo (38 punti e 11 rimbalzi) e i 28 punti e 8 assist di Lillard. I Bulls la spuntano grazie alle ottime prove di White (35 punti) e LaVine con 25 punti. Sorride anche New York che supera Indiana 123-98: Brunson lancia i Knicks con 26 punti, Towns e Bridges ne segnano 21 a testa. Tra i Pacers delude Haliburton, che chiude con zero punti.