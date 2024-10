Nba, Tatum non basta ai Celtics: primo ko stagionale

Prima sconfitta stagionale per i Boston Celtics , battuti in trasferta sul campo di Indiana 135-132 , nonostante un ultimo quarto super: sotto di 24 punti alla fine del terzo periodo, i Celtics sono stati protagonisti di un recupero super (9 punti negli ultimi 100 secondi). A decidere la sfida (nella quale Tatum ha messo a segno 37 punti e 8 rimbalzi ) è stato un tiro da tre punti del camerunese Pascal Siakam (29 punti, 11 rimbalzi) a 6 secondi dal termine dei tempi supplementari.

Nba, i risultati dell'ultimo turno

Nuovo ko per i San Antonio Spurs, battuti da Oklahoma 105-93. I Portland si impongono 105-106 sul campo dei Clippers, mentre New York si impone (107-116) a Miami. Vittorie anche per Charlotte (138-133 su Toronto), Indiana (135-132 con Boston), Detroit (a Philadelphia), Washington (133-120 contro Atlanta), Golden State (che ha sconfitto New Orleans), Chicago e Brooklyn.