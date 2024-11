Nba, Wembanyama show trascina gli Spurs. Bucks in crisi: quarto ko di fila

Dopo un inizio di stagione in sordina, Victor Wembanyama si prende la scena e trascina gli Spurs. Si chiude sul 106-88 il match del campionato Nba per il quintetto di San Antonio in trasferta contro gli Utah Jazz, con protagonista proprio il campione francese. Dopo la prova in ombra contro Oklaoma City (6 punti), Wembanyama contro i Jazz, ha messo a segno 25 punti, 9 rimbalzi, 7 assist, 5 recuperi e 5 stoppate, ovvero il cosiddetto 5x5. Quello dei giocatori in grado di mandare a referto un 5x5 era un club in cui Wembanyama era già entrato nella sua annata da rookie, ma con la prestazione contro Utah il francese diventa solamente il secondo giocatore nella storia della NBA dopo Hakeem Olajuwon a farlo due volte segnando almeno 25 punti. I Jazz incassano la quinta sconfitta, e sono ultimi.