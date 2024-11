Nba, Cleveland resta imbattuta, vittorie esterne per Golden State, Grizzlies e Thunder

NEW YORK (Stati Uniti) - Continua la cavalcata di Cleveland che si impone per 114 a 113 contro i Milwaukee Bucks tenendo la settima vittoria in altrettante partite: gara decisa sulla sirena grazie a Donovan Mitchell, autore di 30 punti, compreso quello del sorpasso finale. I Thunder continuano il loro percorso virtuoso e passano a Los Angeles: il successo in trasferta contro i Clippers per 105-92 vale l’imbattibilità stagionale. Colpi esterni anche per Golden State che vince a Houston, e per i Grizzlies che travolgono Philadelphia per 124-107.