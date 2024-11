Nba, Milwaukee rinasce. Minnesota e San Antonio vincono ancora

Grande notte di Nba in cui Milwaukee riesce ad invertire il proprio trend negativo vincendo su Utah per 123-100, successi anche per T'Wolves e Spurs. Dopo il record di sei sconfitte di fila che non accadeva dal 2015, I Bucks spezzano la maledizione anche grazie ad un Damian Lillard in stato di grazia (34 punti) e al rientro in grande stile di Giannis Antetokounmpo (31 punti e 16 rimbalzi). Per i Jazz, Jordan Clarckson contribuisce con 18 punti dalla panchina. Ecco gli altri risultati della notte.