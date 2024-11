Lillard e Antetokounmpo rialzano i Bucks: striscia di sconfitte interrotta

Damian Lillard ha messo fine a una serie di sei sconfitte consecutive per i Milwaukee Bucks, che hanno battuto gli Utah Jazz, altra squadra in grande difficoltà (123-100), portando a casa 34 punti, mentre Giannis Antetokounmpo 31 più 16 rimbalzi.

Nelle prossime tre partite, i Bucks sfideranno Knicks, Celtics e Raptors.

La vittoria

Dopo una lunga serie di sconfitte i Bucks tornano a vincere; a fare la differenza è un parziale di 17-1 sul finale di un terzo quarto che i Bucks hanno vinto 31-16, tenendo duro fino alla vittoria con un dominio totale in campo: 46-26 nei punti in area, 39-7 in quelli in contropiede e 26-17 in quelli dalle palle perse avversarie.

La buona partenza al tiro nella stagione di Damian Lillard continua, realizzando 12 dei 22 tiri tentati con 4/11 dalla lunga distanza per un totale di 34 punti, 4 rimbalzi, 7 assist e 4 recuperi classificandosi il migliore della squadra durante la partita.

Le dichiarazioni di Antetokounmpo

Fondamentale la sua presenza in campo per la vittoria, Antetokounmpo a fine partita dichiara: "Finalmente, è una bella sensazione. Spero che la squadra si ricordi come ci si sente a perdere così tante partite di fila. Sin dal primo quarto abbiamo, mosso la palla e difeso. È così che dobbiamo giocare".

Giannis nonostante la vittoria usa un tono critico per commentare la seconda vittoria stagionale dei Bucks, consapevole che Milwaukee dovrà fare uno sforzo notevole per conquistare altre vittorie.

Nonostante il quarto fallo commesso all’inizio della ripresa, il leader dei Bucks è rimasto in campo ed è stato protagonista del maxi-parziale che ha deciso la partita, dimostrando di essere in buone condizioni dopo aver saltato l’ultima partita per infortunio.