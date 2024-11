Nba, Cleveland resta imbattuta, Fontecchio trascina Detroit al successo

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono disputate tredici partite del campionato di basket Nba. Continua la marcia trionfale di Cleveland che batte in casa i Golden State e mantiene l’imbattibilità. I Lakers superano a Los Angeles Philadelphia con dieci punti di scarto. Detroit passa sul filo di sirena contro Atlanta: protagonista della serata Simone Fontecchio che mette a referto undici punti. I Boston Celtics hanno bisogno dell’extra time per vincere la sfida contro Brooklyn. Denver travolge Miami grazie al solito Nikola Jokic.