Nba, Cleveland da record: 11 vittorie di fila

ROMA - Non si ferma la corsa dei Cleveland Cavaliers in questa prima fase della stagione di Nba. Grazie ad una rimonta nell'ultimo quarto, che avevano cominciato a -14, la squadra del coach Kenny Atkinsons ha sconfitto 105-100 i Brooklyn Nets. Evan Mobley ha guidato i Cavs nel punteggio, con 23 punti, ma è stato il suo lavoro in difesa, con 13 rimbalzi, quattro palle recuperate e una stoppata, a rivelarsi decisivo. Altri 22 punti sono venuti da un sempre positivo Donovan Mitchell. Atkinson ha ammesso che la sua squadra è stata al di sotto della media per lunghi tratti, ma ha elogiato la sua resilienza nel portare a termine la vittoria. "Non siamo stati grandi, ma è il segno di una squadra davvero buona che riesce a fare qualcosa del genere quando non gioca al meglio - ha detto -. Normalmente, dopo 11 partite, non pensiamo a una serie, ma stasera ci diciamo che non vogliamo che finisca".