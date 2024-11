Nba, super Jokic trascina i Nuggets. Ok i Lakers

LeBron trascina i Lakers

LeBron James realizza la sua seconda tripla doppia consecutiva e trascina al successo i Lakers, che si impongono 123-103 su Toronto, mentre si ferma a 7 la striscia di vittorie di Phoenix, confitta al supplementare dai Sacramento Kings. Haliburton e Mathurin guidano Indiana al successo su New York, mentre ai Bucks non bastano i 43 punti di Giannis Antetokounmpo per superare Boston