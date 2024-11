Nba, inarrestabile Cleveland, bene San Antonio, cade New Orleans: i risultati

Cleveland non intende smettere di sorprendere e contro i Bulls firma il record di successi, ora si sogna. Nella trasferta di Chicago, il solito Donovan Mitchell (36 punti) trascina i Cavaliers alla vittoria in volata e al 12° successo consecutivo in questo incredibile avvio di regular season. Chicago ci prova davvero a spezzare la clamorosa striscia di vittorie dei Cavs, se la gioca e a 5 minuti dalla fine la partita è in perfetta parità a quota 106. Cleveland, però, proprio lì piazza un parziale di 9-2 che nel giro di meno di 2 minuti ne lancia la fuga verso il 12° successo consecutivo. Ai Bulls non bastano i 26 punti di Zach LaVine e i 20 a testa di Coby White e Nikola Vucevic, perché dall'altra parte i Cavs pescano la doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi di un Evan Mobley sempre più convincente e possono contare su una panchina in grado di produrre ben 39 punti totali.