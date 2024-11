Nba, Cleveland non si ferma. Wemby, Lebron e Giannis da record

Wemby, record per Popovich

Nella notte in cui viene rivelato che il motivo dell'assenza di Popovich dalla panchina di San Antonio è un lieve ictus che ha colto il mitico coach lo scorso 2 novembre, Wembanyama si inventa una prestazione da 50 punti, che vale il successo su Washington e ne fa il quarto giocatore più giovane della storia a realizzarne cinquanta o più.

Lebron e Giannis da urlo

Oltre a quella del giovane francese, brillano anche le stelle di LeBron James e Giannis Antetokounmpo, che oltre a trascinare alla vittoria Lakers e Bucks contro Memphis e Detroit, regalano prestazioni individuali da record. LeBron firma la sua terza tripla doppia consecutiva con 35 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, Giannis mette a referto 59 punti, firmando la seconda miglior performance della sua carriera.

Gli altri risultati

Negli altri match, New York Knicks sconfitti nel finale dai Chicago Bulls per 123-124, nonostante i 46 punti e 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Gli Orlando Magic rimontano nell’ultimo quarto gli Indiana Pacers, mentre Oklahoma travolge per 106-88 New Orleans. Houston supera i Clippers, portando sei uomini in doppia cifra e tre in doppia doppia. Sacramento piega Phoenix e Jayson Tatum sfiora la tripla doppia nel successo di Boston su Brooklyn. Infine, con 33 punti di Shaedon Sharpe, Portland si impone su Minnesota.