I San Antonio Spurs tornano a vincere: Wembanyama segna 50 punti

Protagonista della partita Victor Wembanyama, 20enne francese, che ha superato per la prima volta i 50 punti in Nba in 26 minuti concludendo la partita con una percentuale di 18/29 al tiro e otto realizzazioni da tre punti.

Le parole di Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, dopo la sconfitta con gli Utah Jazz, aveva lasciato la conferenza stampa dicendo che sarebbe servito fare di più per portare gli Spurs alla vittoria; ed è proprio contro i Wizards, che registra il career high da 50 punti e San Antonio vince per 139-130.

Wembanyama è il centro più giovane di sempre a far registrare un dato simile e il 4° più giovane in generale nella storia della Nba.

Le sue parole: "Il mio primo pensiero è che, alla fine, voglio che le nostre future prestazioni e partite superino questa. Voglio che, con il tempo, questa diventi solo una partita come le altre. Mi piace celebrare le piccole e grandi vittorie per un po’ di tempo. Ma domani saremo già concentrati sui Lakers. Mi prenderò un po’ di tempo per riflettere. È sicuramente un traguardo importante, è un po’ come far parte di un club esclusivo. È qualcosa di cui sono sicuramente orgoglioso".

La vittoria dei Spurs

Dopo un momento di crisi, i Spurs tornano a vincere; fondamentale la presenza in campo di Wembanyama.

Contro i Wizards, Victor Wembanyama ha giocato una delle sue partite top in carriera, chiudendo con il suo miglior punteggio: 50 punti con 18/29 al tiro in 32 minuti, oltre ai suoi 6 rimbalzi e 3 stoppate.

Nella vittoria su Washington il francese ritocca di un punto il suo precedente career high e di due il suo record di triple (8 su 16 stanotte, in una serata da 18/29), diventando il primo giocatore di sempre a realizzare almeno 20 triple e almeno 25 stoppate nell’arco di sei partite.

Nella storia di San Antonio sono state solamente 13 le prestazioni da 50 punti prima di quella di Wembanyama: cinque di George Gervin, tre di David Robinson, mentre una a testa le hanno realizzate Larry Kenon, Terry Cummings, Tim Duncan, Tony Parker e LaMarcus Aldridge. Considerando le ultime sei gare giocate, Wembanyama ha accumulato più di 20 triple e più di 25 stoppate.

Mai nessuno ci era riuscito nella storia del gioco.