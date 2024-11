Nba: Cleveland ancora in serie, i Pistons ritrovano Fontecchio

La sintesi delle ultime partite

Prosegue l'avvio strepitoso di stagione di Cleveland che, nella notte italiana, ha battuto Charlotte per 128-114. L'ultimo successo della squadra di Atkinson le ha permesso di diventare la quarta di sempre in Nba a iniziare un campionato con 15 vittorie e zero sconfitte. Vince anche Dallas, che ha superato Oklahoma nonostante l'assenza di Doncic, mentre il derby tra New York e Brooklyn ha sorriso ai Knicks, guidati da un dominante Karl-Anthony Towns che ha messo a referto 26 punti e 15 rimbalzi. Da sottolineare anche la vittoria di Houston contro Chicago per 107-143 che ha permesso alla squadra di Udoka di salire al terzo posto della Western Conference. In nottata Detroit ha battuto Washington ritrovandosi al quinto posto del gruppo est, staccando tutte le squadre dalla settima posizione in giù, uscite sconfitte dalle ultime partite. Al successo ha partecipato anche Simone Fontecchio, tornato in campo per poco meno di 22 minuti, ha realizzato 6 punti.