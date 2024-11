Nba, Cleveland continua a vincere, Antetokounmpo trascina Milwaukee

Philadelphia 76ers, non basta Embiid

A Memphis contro i Grizzlies, i 35 punti di Joel Embiid non sono bastati per evitare la quinta sconfitta consecutiva dei Philadelphia 76ers (117-111). Philadelphia, che ha vinto solo due partite (12 sconfitte), rimane ultima nell'Est nonostante il miglior punteggio stagionale della sua stella. I New York Knicks hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva contro i Phoenix Suns (138-122), che restano a cinque sconfitte, per salire al terzo posto nella classifica Est. Jalen Brunson (36 punti) e Karl-Anthony Towns (34) in evidenza. Al vertice della Western Conference, i Golden State Warriors di Steph Curry hanno dominato gli Atlanta Hawks 120-97 migliorando il loro record (11-3). Subito dietro, gli Oklahoma City Thunder hanno continuato a pressare i Warriors vincendo contro i Portland Trail Blazers (109-99).