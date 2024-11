Nba: Lakers 'traditi' da LeBron e Davis, ne approfittano i Magic

Nba, gli ultimi risultati: brilla Fontecchio

I Magic infliggono così la prima sconfitta casalinga della stagione ai Lakers, grazie anche a un Jalen Suggs da 23 punti e 5 assist e ai 19 punti di Moritz Wagner in uscita dalla panchina. Sconfitta pesante anche per Minnesota, la quinta nelle ultime 6 partite e terza consecutiva, che crolla nel quarto quarto a Toronto nonostante un ottimo Anthony Edwards (26 punti, 21 dei quali nella seconda metà di gara). Vittorie, infine, per San Antonio su Utah e per Charlotte che ha la meglio su Detroit dopo un tempo supplementare. I Pistons ci hanno provato, sfiorando l'impresa in trasferta grazie anche a un ottimo Simone Fontecchio, che entra dalla panchina, gioca poco più di 21 minuti e chiude con 8 punti, 2 rimbalzi, un assist.