Nba, cade ancora Cleveland. Oklahoma e Lakers ok

Vigilia del giorno del Ringraziamento piena di partite in Nba. Gli esiti? per nulla scontati. Tra i risultati spicca la seconda sconfitta stagionale, e la prima in casa, dei Cleveland Cavaliers, battuti dagli Atlanta Hawks 135-124. A fare la differenza in campo il leader degli ospiti, Trae Young, che ha segnato 20 punti ma ha anche fornito ben 22 assist, record personale. A San Antonio, gli Spurs sono stati sconfitti 119-101 dai Los Angeles Lakers, chiudendo a quattro la loro serie positiva di vittorie mentre la squadra di LeBron James veniva da tre ko consecutivi. Victor Wembanyama (20 punti, 10 rimbalzi) ha brillato ma meno del solito, con una brutta percentuale al tiro, meno del 50%.