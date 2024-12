Nba, Cleveland mantiene il primato grazie al successo su Boston

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono disputate dieci partite del campionato di basket Nba della regular-season. Cleveland mantiene la vetta vincendo la sfida con Boston: i Cavaliers respingono l'assalto al primato dei Celtics e si impongono per 115-111 grazie anche a una prova superlativa di Mitchell che mette a segno 35 punti. Scontro diretto anche a Ovest, dove gli Houston Rockets battono Oklahoma City per 118-85, insidiando il primato dei Thunder: VanVleet mette a referto 38 punti. Successo dei Los Angeles Clippers che battono Denver per 126-122 con Harden (39 punti) protagonista della serata. Successi esterni per Los Angeles Lakers e Orlando Magic, che si impongono rispettivamente contro gli Utah Jazz e i Brooklyn Nets.